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Красноярскую невесту привезли к самцу снежного барса в Пермь

Источник:
Sibnet.ru
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Самку снежного барса по имени Аксу из красноярского зоопарка отправили в Пермский зоопарк для встречи с женихом, их потомство хотят выпустить на территорию Саяно-Шушенского заповедника, сообщает «Роев ручей».

В феврале-марте у снежных барсов начинается брачный период, поэтому было решено заранее отправить Аксу к самцу.

Аксу проходит карантин под присмотром зоологов зоопарка Перми. Сначала кошка с осторожностью выходила из укрытия в вольере, но освоилась, с аппетитом кушает и активно играет. Самка пробудет в Пермском зоопарке до конца 2022 года.

В случае получения потомства планируется, что оно пройдет обучение и будет выпущено в дикую природу – на территорию Саяно-Шушенского заповедника.

Аксу попала в браконьерский капкан и потеряла часть задней лапы. В дикой природе особь была бы обречена на гибель. Ее спас случай – она попала в ловушку, установленную егерями, и была доставлена в зоопарке «Роев ручей».

Барсу провели срочную операцию – в результате ампутировали травмированную лапу на 7 сантиметров. Шансов на выживание в дикой природе у животного практически не было. Самке дали кличку Аксу, что означает «снежная вершина» и решили оставить ее жить под наблюдением зоологов.

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