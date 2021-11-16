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Анонсирован второй трейлер фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Второй трейлер фильма «Человек-Паук: нет пути домой» покажут 17 ноября на фан-мероприятии в кинотеатре Regal Sherman Oaks в Лос-Анджелесе.

В Лос-Анджелесе будет проведено специальное мероприятие, где перед живой аудиторией будет представлен свежий трейлер. На фан-событие раздадут всего 20 парных билетов, а зрителям обещаются большие сюрпризы, сообщает издание Collider.

Пока неизвестно выйдет ли ролик в этот же день по Сети. Премьера фильма «Человек-Паук: Нет пути домой» состоится в России 16 декабря.

В новом фильме жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре все становится намного опаснее.

Создатели проекта до сих пор до конца не раскрыли актерский состав. Пока извсетно что в «Пауке» задействованы Том Холланд («Человек-Паук: Вдали от дома»), Зендея («Человек-Паук: Вдали от дома»), Джейкоб Баталон («Человек-Паук: Вдали от дома»), Мариса Томей («Игра на понижение», «Рестлер»), Тони Револори («Человек-Паук: Вдали от дома»).

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