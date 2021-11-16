Интерпол задержал украинского бойца ММА в Красноярске

Сотрудники Интерпола и полиции задержали 24-летнего бойца ММА из Украины, он объявлен в международный розыск за совершение тяжких преступлений в своей стране, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Силовики Украины возбудили в отношении задержанного уголовные дела за вымогательство, незаконное лишение свободы или похищение, создание преступного сообщества.

Интерпол установил, что мужчина скрывается в Красноярске и работает охранником в одном из развлекательных заведений. Во время спецоперации мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

«Стало известно, что разыскиваемый ранее являлся выступающим бойцом одной из федераций смешанных боевых искусств», — говорится в сообщении.

Бойца ММА арестовали два месяца. Полицейские проверят законность пребывания мужчины на территории России, будет решен вопрос об его экстрадиции на Украину.