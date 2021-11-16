НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Треть водителей позволила себе сесть пьяными за руль

Источник:
Sibnet.ru
288 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Больше трети российских водителей признались, что садились за руль нетрезвыми, свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом «Дром».

Каждый четвертый водитель (27%) сообщил, что ездил на автомобиле после употребления спиртного, но это было давно.

Периодически управляют машиной подшофе 6% опрошенных. Еще 6% делали это «один-два раза за последние годы». Остальные (61%) заявили, что никогда не садились пьяными за руль.

Больше всего нетрезвых водителей ездит по дорогам Якутии, Хакасии и Бурятии. В этих регионах каждый второй автолюбитель садился за руль навеселе. А в Санкт-Петербурге и Пермском крае больше всего тех, кто никогда не употреблял перед вождением — около 70%.

В последние годы в России регулярно ужесточают наказание за «пьяную» езду. В 2019 году увеличили максимальный срок лишения свободы с 9 до 15 лет для нетрезвого водителя, по вине которого в ДТП погибли люди. А в июле текущего года ужесточили наказание за повторную «пьяную» езду: до трех лет лишения свободы может получить водитель, ранее осужденный за «нетрезвое» ДТП.

Еще по теме
Штрафы за гонки с ГИБДД и грязный номер появились в новом КоАП
Госдума приняла закон об отмене техосмотра
Правительство поддержало отмену обязательного техосмотра
Автоэксперт напомнил правила вождения в темноте
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Новогодние салюты в Новосибирске будут небольшими из-за COVID
Участник дела «Зимней вишни» пожаловался в Конституционный суд
Главную елку установят в Новосибирске к 1 декабря
Красноярскую невесту привезли к самцу снежного барса в Пермь
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Самое полное издание Skyrim появилось в продаже
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
Стоимость домашнего интернета в России резко вырастет
Обсуждение (0)
Картина дня
Порошенко назвал указ Путина по Донбассу пощечиной Украине
Джонсон назвал Россию великой страной
Экс-депутаты Госдумы отказались съехать из служебного жилья
Ипотека начала дорожать в России
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

Gunja

Ну тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.

Uynachalnica

"Введение QR-кодов в регионах России говорит об актуальности и неизбежности введения данных мер на федеральном...

bombas1

похоже китай знает из чего сделаны наши продукты, особенно куринные сосиски
Sibnet.Ru