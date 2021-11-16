Треть водителей позволила себе сесть пьяными за руль

Больше трети российских водителей признались, что садились за руль нетрезвыми, свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом «Дром».

Каждый четвертый водитель (27%) сообщил, что ездил на автомобиле после употребления спиртного, но это было давно.

Периодически управляют машиной подшофе 6% опрошенных. Еще 6% делали это «один-два раза за последние годы». Остальные (61%) заявили, что никогда не садились пьяными за руль.

Больше всего нетрезвых водителей ездит по дорогам Якутии, Хакасии и Бурятии. В этих регионах каждый второй автолюбитель садился за руль навеселе. А в Санкт-Петербурге и Пермском крае больше всего тех, кто никогда не употреблял перед вождением — около 70%.

В последние годы в России регулярно ужесточают наказание за «пьяную» езду. В 2019 году увеличили максимальный срок лишения свободы с 9 до 15 лет для нетрезвого водителя, по вине которого в ДТП погибли люди. А в июле текущего года ужесточили наказание за повторную «пьяную» езду: до трех лет лишения свободы может получить водитель, ранее осужденный за «нетрезвое» ДТП.