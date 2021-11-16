Группа «Винтаж» выпустила снятый на пленку клип «Ответь»

Группа «Винтаж» выпустила клип на песню «Ответь», видео снял режиссер Сергей Ткаченко на пленку. Поклонники остались довольны работой.

«Клип сняли на пленку! Именно на ней по-настоящему проявляются чувства… Сережа (Сергей Ткаченко), только ты видишь меня и знаешь мои самые тайные ракурсы. Ты умеешь расплавить воздух, изменить пространство и время», — написала солистка группы Анна Плетнева.

Поклонники «Винтажа» отметили в комментариях на YouTube, что видео получилось не перегруженным лишней мишурой в виде дорогих машин, спецэффектов, дорогих атрибутов. Вся атмосфера клипа напомнила зрителям 90-е годы.

Автором музыки и слов песни «Ответь» стал Алексей Романоф, с которым Анна Плетнева сотрудничает уже долгие годы. Также авторстве слов указана сама Плетнева.