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Группа «Винтаж» выпустила снятый на пленку клип «Ответь»

Источник:
Sibnet.ru
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Группа «Винтаж» выпустила клип на песню «Ответь», видео снял режиссер Сергей Ткаченко на пленку. Поклонники остались довольны работой.

«Клип сняли на пленку! Именно на ней по-настоящему проявляются чувства… Сережа (Сергей Ткаченко), только ты видишь меня и знаешь мои самые тайные ракурсы. Ты умеешь расплавить воздух, изменить пространство и время», — написала солистка группы Анна Плетнева.

Поклонники «Винтажа» отметили в комментариях на YouTube, что видео получилось не перегруженным лишней мишурой в виде дорогих машин, спецэффектов, дорогих атрибутов. Вся атмосфера клипа напомнила зрителям 90-е годы.

Автором музыки и слов песни «Ответь» стал Алексей Романоф, с которым Анна Плетнева сотрудничает уже долгие годы. Также авторстве слов указана сама Плетнева.

Культгид
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