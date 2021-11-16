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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Главарь банды сутенеров предстанет перед судом в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Лидер банды, которая занималась организацией проституции, в том числе среди несовершеннолетних, предстанет перед судом в Иркутске, сообщило во вторник региональное СУ СКР.

По версии следствия, в 2015 году иркутянин создал преступную группу, в состав которой вовлек «знакомых, друзей и родственников с низкими моральными ценностями, большинство из которых были ранее судимыми».

ОПГ создала сеть фирм по оказанию интимных услуг, с вовлечением в том числе несовершеннолетних. Преступную деятельность пресекли в 2019 году. Лидер банды скрывался, но в 2021 году его задержали в Батуми и этапировали в Иркутск.

Также выяснилось, что обвиняемый, находясь  в другой стране, через посредника пытался передать силовикам взятку в размере 10 миллионов рублей за «урегулирование вопросов в его пользу».

Уголовное дело направлено в суд: иркутянин ответит за преступный бизнес, похищение, вымогательство, причинение телесных повреждений и покушение на дачу взятки.

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Топ комментариев

Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

Gunja

Ну тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.

Uynachalnica

"Введение QR-кодов в регионах России говорит об актуальности и неизбежности введения данных мер на федеральном...

bombas1

похоже китай знает из чего сделаны наши продукты, особенно куринные сосиски
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