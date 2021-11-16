Главарь банды сутенеров предстанет перед судом в Иркутске

Лидер банды, которая занималась организацией проституции, в том числе среди несовершеннолетних, предстанет перед судом в Иркутске, сообщило во вторник региональное СУ СКР.

По версии следствия, в 2015 году иркутянин создал преступную группу, в состав которой вовлек «знакомых, друзей и родственников с низкими моральными ценностями, большинство из которых были ранее судимыми».

ОПГ создала сеть фирм по оказанию интимных услуг, с вовлечением в том числе несовершеннолетних. Преступную деятельность пресекли в 2019 году. Лидер банды скрывался, но в 2021 году его задержали в Батуми и этапировали в Иркутск.

Также выяснилось, что обвиняемый, находясь в другой стране, через посредника пытался передать силовикам взятку в размере 10 миллионов рублей за «урегулирование вопросов в его пользу».

Уголовное дело направлено в суд: иркутянин ответит за преступный бизнес, похищение, вымогательство, причинение телесных повреждений и покушение на дачу взятки.