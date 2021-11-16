Главарь банды сутенеров предстанет перед судом в Иркутске

Лидер банды, которая занималась организацией проституции, в том числе среди несовершеннолетних, предстанет перед судом в Иркутске, сообщило во вторник региональное СУ СКР.
По версии следствия, в 2015 году иркутянин создал преступную
группу, в состав которой вовлек «знакомых, друзей и родственников с низкими
моральными ценностями, большинство из которых были ранее судимыми».
ОПГ создала сеть фирм по оказанию интимных услуг, с
вовлечением в том числе несовершеннолетних. Преступную деятельность пресекли в
2019 году. Лидер банды скрывался, но в 2021 году его задержали в Батуми и
этапировали в Иркутск.
Также выяснилось, что обвиняемый, находясь в другой стране, через посредника пытался передать
силовикам взятку в размере 10 миллионов рублей за «урегулирование вопросов в
его пользу».
Уголовное дело направлено в суд: иркутянин ответит за
преступный бизнес, похищение, вымогательство, причинение телесных повреждений и
покушение на дачу взятки.
Иркут 69Они не против. Им вообще не нужны люди.
GunjaНу тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.
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bombas1похоже китай знает из чего сделаны наши продукты, особенно куринные сосиски