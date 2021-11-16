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Экс-депутаты Госдумы отказались съехать из служебного жилья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Девять иногородних депутатов Госдумы прошлого, VII созыва до сих пор не освободили служебные квартиры, еще в 17 квартирах живут не депутаты, а их родственники и даже помощники.

Вопрос об освобождении служебного жилья на заседании Совета Госдумы поднял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишут «Ведомости» со ссылкой на присутствовавших на встрече.

«По неуважительным причинам из служебного жилья до сих пор не выехали девять депутатов. Есть основания полагать, что они в ближайшее время съедут», — сказал один из собеседников газеты. 

А 17 переизбравшихся иногородних депутатов в служебных квартирах не жили в прошлом созыве и не живут сейчас там сами. Жилье было занято родственниками, помощниками депутатов и даже родственниками помощников.

Володин составил список депутатов, которые не выехали из квартир, и список тех, кто сам не живет в служебном жилье. Председатель Госдумы не стал уточнять поименный список провинившихся. Он лишь перечислил партии, которые они представляют: «Единая Россия» и ЛДПР.

По закону служебные квартиры депутатам, которые не имеют жилья в Москве, предоставляются до конца срока полномочий, а он завершился 12 октября 2021 года — с началом работы палаты VIII созыва. Новым депутатам, у которых нет недвижимости в Москве, служебное жилье должно быть предоставлено в течение трех месяцев после начала работы. До этого момента им выделяют отдельный номер в гостинице.

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