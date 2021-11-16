НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Лицей

Ростелеком утроил число танков в World of Tanks на тарифе «Игровой»

Источник:
Sibnet.ru
289 0
Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком и World of Tanks провели самое масштабное обновление танковых опций тарифа «Игровой» с момента его появления в 2016 году, теперь танков в опции Wargaming стало в три раза больше, а второй игровой аккаунт можно подключить по суперцене, сообщает компания.

Раньше абоненты тарифа «Игровой» получали только один премиум танк, а с 15 ноября подписчикам опции Wargaming стали доступны два дополнительных премиум танка, уровень и состав которых будут регулярно обновляться. Новые танки появятся в активном аккаунте автоматически, при этом стоимость тарифа не изменится.

#Интернет
Как работает геймерский роутер RT-X

Также у абонентов «Игрового» с подключенной опцией Wargaming появилась новая возможность — подключить еще один игровой аккаунт для своих родных или друга всего за 390 рублей в месяц. 

«На дополнительном аккаунте будет доступен такой же объем бонусов — три премиум танка, бесконечный премиум аккаунт и другие», — сказал директор продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» компании «Ростелеком» Артем Черменин.

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. 

Еще по теме
Облачный гейминг в Сибири стал быстрее
Ростелеком проведет турнир для IT-киберспортсменов
Отдаленные красноярские поселки обеспечили мобильной связью
«Умный дом» Ростелекома научился управлять техникой Redmond
смотреть все
Новости #Интернет #ММО
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Сон, гибернация или выключение: что лучше для компьютера?
Когда компьютер или ноутбук нужно отправлять в спящий режим или гибернацию, а когда выключать?
info.sibnet.ru
#Интернет
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Какая скорость нужна для обычной квартиры или дома, что может помешать пропускной способности канала и как выбрать оптимальное предложение?
 info.sibnet.ru
#Мобильная связь
Какой смартфон выбрать подростку?
Дети хотят себе смартфон, чтобы не отставать от одноклассников. На какие параметры обратит внимание родителям, чтобы телефон был не только игрушкой, но и полезным инструментом?
 info.sibnet.ru
#Wink
Подключить и отключить: управление подписками Wink
Активированная подписка будет ежемесячно снимать с карты пользователя деньги, даже если он ей уже давно не пользуется
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
23 октября
Смартфон вместо кошелька: как пользоваться Google Pay
16 октября
Какой смартфон выбрать подростку?
16 сентября
Что включает новая подписка Wink
14 сентября
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
 Смотреть все