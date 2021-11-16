Ростелеком утроил число танков в World of Tanks на тарифе «Игровой»

Ростелеком и World of Tanks провели самое масштабное обновление танковых опций тарифа «Игровой» с момента его появления в 2016 году, теперь танков в опции Wargaming стало в три раза больше, а второй игровой аккаунт можно подключить по суперцене, сообщает компания.

Раньше абоненты тарифа «Игровой» получали только один премиум танк, а с 15 ноября подписчикам опции Wargaming стали доступны два дополнительных премиум танка, уровень и состав которых будут регулярно обновляться. Новые танки появятся в активном аккаунте автоматически, при этом стоимость тарифа не изменится.

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Также у абонентов «Игрового» с подключенной опцией Wargaming появилась новая возможность — подключить еще один игровой аккаунт для своих родных или друга всего за 390 рублей в месяц.

«На дополнительном аккаунте будет доступен такой же объем бонусов — три премиум танка, бесконечный премиум аккаунт и другие», — сказал директор продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» компании «Ростелеком» Артем Черменин.

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming.