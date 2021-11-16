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Трасса с переходом для лосей появится в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Greg Willis from Denver, CO, usa / CC BY-SA 2.0

Трасса-обход Кемерова будет включать первый в России участок, проложенный под лосиной тропой, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

«У нас очень много лосиных троп, они здесь шли много тысячелетий, мы это должны сохранить. Выход лося на скоростную трассу опасен, мы должны защитить всех, кто едет по трассе», — сказал Цивилев на встрече с предпринимателями.

По его словам, в скотопрогоны под трассами лось не идет. Поэтому дорога пройдет под переходом копытных. Такие элементы применяются в Европе, в России это будет первый такой элемент.

Кемерово — единственный крупный город Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 «Сибирь». Новая дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью движения до 100 километров в час. Магистраль будет включать в себя четыре развязки на разных уровнях и мост через реку Томь.

Строительство транспортного обхода включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Стоимость проекта оценивается в 56 миллиардов рублей.

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Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

Gunja

Ну тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.

Uynachalnica

"Введение QR-кодов в регионах России говорит об актуальности и неизбежности введения данных мер на федеральном...

bombas1

похоже китай знает из чего сделаны наши продукты, особенно куринные сосиски
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