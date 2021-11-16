НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Дуэйн Джонсон предложил себя на роль нового Бонда

Источник:
Sibnet.ru
344 1
Фото: © therock, instagram.com/therock

Актер Дуэйн Джонсон вспомнил, что его дедушка снимался в одной из бондиан и решил, что ему нужно продолжить семейную традицию и стать новым агентом 007.

«Да, мой дедушка был злодеем Бонда в "Живешь только дважды" с Шоном Коннери. Очень-очень круто. Я хотел бы пойти по его стопам и стать следующим Бондом. Я не хочу быть злодеем. Я должен быть Бондом», — сказал Джонсон в интервью ComingSoon.

Юбилейный, 25-й фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» вышел в этом году. Роль агента сыграл актер Дэниел Крейг. Известно, что это была его последняя работа в бондиане. Продюсер многих фильмов про Джеймса Бонда Барбара Брокколи сообщила, что поиски актера на данную роль начнутся не раньше 2022 года.

Еще по теме
Анонсирован второй трейлер фильма «Человек-Паук: нет пути домой»
Фильм ЮДИ о бездушном враче возмутил коллектив Томской облбольницы
Создатель группы «Ленинград» написал саундтрек к сериалу «Вне себя»
Стартовали съемки сериала «Шаляпин» для канала «Россия»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новогодние салюты в Новосибирске будут небольшими из-за COVID
Участник дела «Зимней вишни» пожаловался в Конституционный суд
Главную елку установят в Новосибирске к 1 декабря
Красноярскую невесту привезли к самцу снежного барса в Пермь
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Самое полное издание Skyrim появилось в продаже
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
Стоимость домашнего интернета в России резко вырастет
Обсуждение (1)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Самое обсуждаемое
46
Британия допустила «случайную» войну с Россией
30
Путин поможет урегулировать миграционный кризис
25
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
22
Кузбасс ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Sibnet.Ru