Дуэйн Джонсон предложил себя на роль нового Бонда

Актер Дуэйн Джонсон вспомнил, что его дедушка снимался в одной из бондиан и решил, что ему нужно продолжить семейную традицию и стать новым агентом 007.

«Да, мой дедушка был злодеем Бонда в "Живешь только дважды" с Шоном Коннери. Очень-очень круто. Я хотел бы пойти по его стопам и стать следующим Бондом. Я не хочу быть злодеем. Я должен быть Бондом», — сказал Джонсон в интервью ComingSoon.

Юбилейный, 25-й фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» вышел в этом году. Роль агента сыграл актер Дэниел Крейг. Известно, что это была его последняя работа в бондиане. Продюсер многих фильмов про Джеймса Бонда Барбара Брокколи сообщила, что поиски актера на данную роль начнутся не раньше 2022 года.