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Томские ученые нашли способ обнаружить неизлечимую болезнь сердца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Ученые томского СибГМУ нашли способ диагностировать ишемическую кардиомиопатию по крови, это позволит диагностировать неизлечимое заболевание на ранней стадии и помочь пациентам, нуждающимся в пересадке сердца.

Ишемическая кардиомиопатия (ИКМП) характеризуется расширением левого желудочка и истончением его стенок. Из-за этого повреждаются клетки миокарда и снижается способность сердца перекачивать кровь. Такая патология развивается у 5-8% пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца, и у 30% перенесших инфаркт миокарда. Это одна из основных причин смертности от хронической сердечной недостаточности.

«Этот процесс необратим, причем эффективного консервативного лечения нет, – только пересадка сердца или летальный исход», — цитирует пресс-служба вуза профессора кафедры патофизиологии Светлану Чумакову.

ИКМП трудно выявить на ранних стадиях. Сначала она «маскируется» под обычную ишемическую болезнь сердца с хронической сердечной недостаточностью. Коллектив томских ученых искал признаки, по которым ИКМП можно диагностировать до начала необратимых изменений, а также механизмы возникновения этого заболевания.

«В ответ на повреждающее действие в миокард активно поступают моноцитарные клетки, способные замещать все популяции макрофагов. При этом оценить тип макрофагов (М1/М2) затруднительно из-за их локализации в сердце, в то время как моноциты крови — это клетки, доступные для исследования. Изменение соотношения четырех разновидностей моноцитов в крови может говорить о патологическом процессе в миокарде и развитии ишемической кардиомиопатии», — рассказала Чумакова.

Также сотрудникам томского вуза удалось выявить механизм возникновения заболевания, на который можно воздействовать лекарствами. Их подбором ученые займутся в дальнейших исследованиях.

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Топ комментариев

Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

bombas1

похоже китай знает из чего сделаны наши продукты, особенно куринные сосиски

Gunja

Ну тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.

Uynachalnica

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