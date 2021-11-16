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Ценный пух получили на первой в России ферме овцебыков на Таймыре

Источник:
Sibnet.ru
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Ценящийся на мировом рынке гивиут — пух овцебыков получили на севере Красноярского края на первой в России ферме по разведению этих животных.

«Из первого гивиута, полученного на стойбище "Такер", ведущими пряхами страны изготавливается пряжа. Пока шерсти у нас конечно мало, но та, что есть вызывает большой интерес и спрос. На фото пряжа, сделанная мастерицами из Санкт-Петербурга», — сообщается на странице в Facebook семейной (родовой) общины «Хаски-Тыал».

Семейная община под руководством Анастасии и Дениса Теребихиных организовали в Волочанке на Таймыре ферму по разведению овцебыков. 

Они выиграли грант в рамках государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Им передали десять телят овцебыков из вольерного комплекса «Полярно-Уральский» на Ямале.

В древности овцебыки повсеместно обитали на просторах Сибири, затем исчезли. Ученые 45 лет назад вновь завезли овцебыков на Таймыр, и хотя сегодня их популяция там одна из самых больших в мире, до недавнего времени разведением этих животных никто не занимался.

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Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

bombas1

похоже китай знает из чего сделаны наши продукты, особенно куринные сосиски

Gunja

Ну тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.

Uynachalnica

"Дешевая водка подорожает после Нового года" - где они дешевую увидели?
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