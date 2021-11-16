Ценный пух получили на первой в России ферме овцебыков на Таймыре

Ценящийся на мировом рынке гивиут — пух овцебыков получили на севере Красноярского края на первой в России ферме по разведению этих животных.

«Из первого гивиута, полученного на стойбище "Такер", ведущими пряхами страны изготавливается пряжа. Пока шерсти у нас конечно мало, но та, что есть вызывает большой интерес и спрос. На фото пряжа, сделанная мастерицами из Санкт-Петербурга», — сообщается на странице в Facebook семейной (родовой) общины «Хаски-Тыал».

Семейная община под руководством Анастасии и Дениса Теребихиных организовали в Волочанке на Таймыре ферму по разведению овцебыков.

Они выиграли грант в рамках государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Им передали десять телят овцебыков из вольерного комплекса «Полярно-Уральский» на Ямале.

В древности овцебыки повсеместно обитали на просторах Сибири, затем исчезли. Ученые 45 лет назад вновь завезли овцебыков на Таймыр, и хотя сегодня их популяция там одна из самых больших в мире, до недавнего времени разведением этих животных никто не занимался.