Ценный пух получили на первой в России ферме овцебыков на Таймыре

Ценящийся на мировом рынке гивиут — пух овцебыков получили на севере Красноярского края на первой в России ферме по разведению этих животных.
«Из первого гивиута, полученного на стойбище "Такер", ведущими пряхами страны изготавливается пряжа. Пока шерсти у нас конечно мало, но та, что есть вызывает большой интерес и спрос. На фото пряжа, сделанная мастерицами из Санкт-Петербурга», — сообщается на странице в Facebook семейной (родовой) общины «Хаски-Тыал».
Семейная община под руководством Анастасии и Дениса Теребихиных организовали в Волочанке на Таймыре ферму по разведению овцебыков.
Они выиграли грант в рамках государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Им передали десять телят овцебыков из вольерного комплекса «Полярно-Уральский» на Ямале.
В древности овцебыки повсеместно обитали на просторах Сибири, затем исчезли. Ученые 45 лет назад вновь завезли овцебыков на Таймыр, и хотя сегодня их популяция там одна из самых больших в мире, до недавнего времени разведением этих животных никто не занимался.
Иркут 69Они не против. Им вообще не нужны люди.
bombas1похоже китай знает из чего сделаны наши продукты, особенно куринные сосиски
GunjaНу тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.
Uynachalnica"Дешевая водка подорожает после Нового года" - где они дешевую увидели?