НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Правительство Бурятии объяснило изменения по северным надбавкам

Источник:
Sibnet.ru
270 1
Фото: © Sibnet.ru

«Северные надбавки» сохранятся у жителей Бурятии, новый Указ президента РФ Владимира Путина об их отмене носит технический характер, сообщает правительство Республики.

Изменения, внесенные в Указ от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера, носят технический характер и не повлияют на «северные» надбавки к заработным платам жителей Бурятии.

Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, носит технический характер и призван отменить устаревшие нормы Указа от 1993 года.

«Это технический Указ. Перечень территорий, попадающих в категорию "районы крайнего Севера" будет утвержден постановлением Правительства РФ отдельно. Это будет сделано до конца текущего года. То есть у нас не будет пробелов в нормативном регулировании. При этом в рамках этого перечня Бурятия только выиграет», — сказала глава Бурятии Алексей Цыденов.

До конца текущего года в новую редакцию постановления правительства РФ будут внесены правки в части уточнения границ районов и муниципальных округов, в которых учтены районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера.

Республики Бурятия останется в новой редакции постановления правительства РФ в прежнем составе и с учетом городского округа «город Северобайкальск».

Еще по теме
Ипотека начала дорожать в России
Названы условия внедрения цифрового рубля
Российские банки побили рекорд по выдаче кредитных карт
АвтоВАЗ попытается сохранить цены на Lada
смотреть все
Бурятия #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Трасса с переходом для лосей появится в Кузбассе
Томские ученые нашли способ обнаружить неизлечимую болезнь сердца
Ценный пух получили на первой в России ферме овцебыков на Таймыре
Правительство Бурятии объяснило изменения по северным надбавкам
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Самое полное издание Skyrim появилось в продаже
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
Стоимость домашнего интернета в России резко вырастет
Обсуждение (1)
Картина дня
Порошенко назвал указ Путина по Донбассу пощечиной Украине
Джонсон назвал Россию великой страной
США заявили об угрозе российского противоспутникового оружия
Ипотека начала дорожать в России
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
46
Британия допустила «случайную» войну с Россией
26
Путин поможет урегулировать миграционный кризис
25
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
22
Кузбасс ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Sibnet.Ru