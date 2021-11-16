Правительство Бурятии объяснило изменения по северным надбавкам

«Северные надбавки» сохранятся у жителей Бурятии, новый Указ президента РФ Владимира Путина об их отмене носит технический характер, сообщает правительство Республики.

Изменения, внесенные в Указ от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера, носят технический характер и не повлияют на «северные» надбавки к заработным платам жителей Бурятии.

Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, носит технический характер и призван отменить устаревшие нормы Указа от 1993 года.

«Это технический Указ. Перечень территорий, попадающих в категорию "районы крайнего Севера" будет утвержден постановлением Правительства РФ отдельно. Это будет сделано до конца текущего года. То есть у нас не будет пробелов в нормативном регулировании. При этом в рамках этого перечня Бурятия только выиграет», — сказала глава Бурятии Алексей Цыденов.

До конца текущего года в новую редакцию постановления правительства РФ будут внесены правки в части уточнения границ районов и муниципальных округов, в которых учтены районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера.

Республики Бурятия останется в новой редакции постановления правительства РФ в прежнем составе и с учетом городского округа «город Северобайкальск».