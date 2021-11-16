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Джонсон назвал Россию великой страной

Источник:
ТАСС
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Фото: UK Government / OGL 3

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Россию великой страной и высказался против любых попыток изолировать ее. Но при этом он предостерег Европу от растущей зависимости от российских энергоносителей.

«Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, мы делаем это не потому, что хотим противостоять России или потому что хотим каким-то способом стратегически изолировать или дестабилизировать эту великую страну», — цитирует ТАСС Джонсона.

По его словам, «никогда не нужно забывать, что пролитая русская кровь дала возможность разгромить нацизм».

Премьер Британии считает, что перед Европой вскоре встанет выбор: «увеличить зависимость от поставок российских углеводородов или выступить в поддержку Украины, а вместе с этим — в защиту дела мира и стабильности».

«Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности», — сказал Джонсон.

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Топ комментариев

Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

bombas1

похоже китай знает из чего сделаны наши продукты, особенно куринные сосиски

Gunja

Ну тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.

Uynachalnica

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