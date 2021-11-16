Депутаты Республики Алтай выступили за запрет охоты на козерогов

Депутаты Кош-Агачского района выступили за введение
пятилетнего моратория на добычу козерогов после резонансного убийства животного
охотницей из Москвы, сообщил глава Кош-Агачского района Серикжан Кыдырбаев.
Фотографии с тушей козерога, которые разместила в Instagram
известная блогер Татьяна Баулина, рассказывающая подписчикам об охоте и
рыбалке, вызвала широкий общественный резонанс и спровоцировала волну критики
со стороны местных жителей. Общественники начали сбор подписей за внесение
козерога в Красную книгу РФ. Полиция выяснила, что охота проводилась законно.
По поручению главы региона проводятся опросы жителей
Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Коксинского и Онгудайского районов, чтобы
узнать мнение жителей о возможном введении моратория на охоту или внесении
козерога в Красную книгу.
«В состоявшейся сегодня сессии районного Совета депутатов
народные избранники приняли решение о введении моратория на охоту на козерогов
сроком до пяти лет», — сообщил Кыдырбаев.
По его словам, основной ареал козерогов в Республике Алтай
расположен в Кош-Агачском районе, где, по оценкам представителей комитета и
природоохранных территорий, насчитывается порядка 80% всей численности. Также
особый акцент хотелось бы сделать на том, что сибирский горный козел — основная
добыча снежного барса и во многом именно от численности козерога зависит
сохранение уникального хищника, занесенного в Красную книгу.
Добыча сибирского горного козла ежегодно привлекает внимание охотников из разных регионов России. Для этого хозяйства, организующие охоту, получают соответствующие лицензии. Запрет на охоту — единственный способ сохранить фауну в том виде, которая есть сейчас для будущего поколения.