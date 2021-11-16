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Ипотека начала дорожать в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки взяли курс на повышение ставок по ипотечным кредитам после ужесточения Банком России денежно-кредитной политики, а именно увеличением ключевой ставки.

«Уже сегодня можно сказать, что большинство игроков будет вынуждено отреагировать на увеличение стоимости фондирования и повысить ставки по ипотеке», — сказал РИА Новости представитель «Росбанк Дом» Вадим Мамонов.

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 процентного пункта — до 8,8%, на вторичное жилье — на 0,6 процентного пункта — до 9,1%. ВТБ вслед за Сбербанком поднимает ставки по ипотеке с 22 ноября и прогнозирует дальнейшее ее подорожание на рынке в случае роста ключевой ставки до 8%.

Не остались в стороне и другие кредитные организации: по их словам, последовательное повышение ключевой ставки ЦБ ведет к плавному росту кредитных ставок. На октябрьском заседании совета директоров Банк России принял решение поднять ее на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых.

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Топ комментариев

Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

bombas1

похоже китай знает из чего сделаны наши продукты, особенно куринные сосиски

Gunja

Ну тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.

Uynachalnica

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