США заявили об угрозе российского противоспутникового оружия

Соедиенные Штаты вместе со своими союзниками дадут ответ на то, что Россия, по версии американской стороны, провела испытания противоспутниковой ракеты, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как полагает глава Госдепа, «15 ноября 2021 Российская Федерация безрассудно провела разрушительные испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников».
По версии госсекретаря США, в результате возникло более 1,5 тыс. осколков, которые «можно отследить». Вероятно, также возникнут «сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера», приводит ТАСС слова Блинкена.
В заявлении говорится, что указанный космический мусор «теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран».
«США будут работать со своими союзниками и партнерами, пытаясь ответить на этот безответственный шаг. Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по разработке норм ответственного поведения и воздержаться от опасных и безответственных разрушительных испытаний, как то, которое провела Россия», — сказал Блинкен.
Озабоченность действиями России в космосе ранее выражали некоторые американские генералы. В ответ на подобные утверждения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Опасения американцев он назвал совершенно беспочвенными.
Иркут 69Они не против. Им вообще не нужны люди.
bombas1похоже китай знает из чего сделаны наши продукты, особенно куринные сосиски
GunjaНу тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.
Uynachalnica"Дешевая водка подорожает после Нового года" - где они дешевую увидели?