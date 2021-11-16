США заявили об угрозе российского противоспутникового оружия

Соедиенные Штаты вместе со своими союзниками дадут ответ на то, что Россия, по версии американской стороны, провела испытания противоспутниковой ракеты, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как полагает глава Госдепа, «15 ноября 2021 Российская Федерация безрассудно провела разрушительные испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников».

По версии госсекретаря США, в результате возникло более 1,5 тыс. осколков, которые «можно отследить». Вероятно, также возникнут «сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера», приводит ТАСС слова Блинкена.

В заявлении говорится, что указанный космический мусор «теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран».

«США будут работать со своими союзниками и партнерами, пытаясь ответить на этот безответственный шаг. Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по разработке норм ответственного поведения и воздержаться от опасных и безответственных разрушительных испытаний, как то, которое провела Россия», — сказал Блинкен.

Озабоченность действиями России в космосе ранее выражали некоторые американские генералы. В ответ на подобные утверждения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит сотрудничество с Вашингтоном в космосе и надеется, что оно не падет жертвой русофобии. Опасения американцев он назвал совершенно беспочвенными.