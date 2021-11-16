Два продукта из Сибири победили в конкурсе «Вкусы России»

«Федосихинские пельмени» из Новосибирской области и «Кедровое молоко» из Томской области стали победителями в конкурсе «Вкусы России», сообщается на сайте конкурса.

Конкурс создан министерством сельского хозяйства РФ для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Среди сотен участников 24 лучших бренда в восьми номинациях определила экспертная комиссия, а также жители России в ходе народного голосования.

«Федосихинские пельмени» стали победителями в номинации «Вкус из глубинки», в ней выбирали бренды, которые произошли территории с численностью населения до 3 тысяч человек.

«Кедровое молоко» из Томской области заняло третье место в номинации «Вкус без границ», в ней выбирали бренды с высоким экспортным потенциалом.

«Федосихинские пельмени» из села Федосиха уникальны по рецептуре: в составе начинки мясо и свежие грибы вешенки, которые выращены в экологических условиях Новосибирской области. Их производит компания «Русский двор».

Томское кедровое молоко довольно простое по составу: ядро кедрового ореха, вода и цветочный мед. Для его получения предварительно очищенные и просушенные в печи кедровые орешки растираются с постепенным добавлением горячей воды.

Таким образом напиток в полной мере сохраняет все полезные свойства и вкус кедрового ореха и на 95% усваивается организмом.