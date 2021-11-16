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Ростех показал на видео беспилотный Checkmate

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростех

Госкорпорация Ростех впервые показала беспилотную модификацию легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate, разработанного компанией «Сухой».

Беспилотную версию авиационного комплекса можно увидеть в новом видеоролике, размещенном YouTube-каналах Госкорпорации Ростех и Объединенной авиастроительной корпорации.

Главный герой видеоролика — командующий ВВС иностранного государства рассказывает о преимуществах самолета пятого поколения и философии проекта. На кадрах видно, что к обычному Checkmate подлетает его беспилотная версия с закрытой кабиной.   

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в ОАК Ростеха) — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — его малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность».

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Топ комментариев

Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

bombas1

похоже китай знает из чего сделаны наши продукты, особенно куринные сосиски

Gunja

Ну тогда пусть готовятся, что и дальше будут деревнями умирать от сурогата.

Uynachalnica

"Дешевая водка подорожает после Нового года" - где они дешевую увидели?
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