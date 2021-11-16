Ростех показал на видео беспилотный Checkmate

Госкорпорация Ростех впервые показала беспилотную модификацию легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate, разработанного компанией «Сухой».

Беспилотную версию авиационного комплекса можно увидеть в новом видеоролике, размещенном YouTube-каналах Госкорпорации Ростех и Объединенной авиастроительной корпорации.

Главный герой видеоролика — командующий ВВС иностранного государства рассказывает о преимуществах самолета пятого поколения и философии проекта. На кадрах видно, что к обычному Checkmate подлетает его беспилотная версия с закрытой кабиной.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в ОАК Ростеха) — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — его малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность».