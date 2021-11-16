Порошенко назвал указ Путина по Донбассу пощечиной Украине

Указ президента России Владимира Путина о гуманитарной помощи самопровозглашенным республикам Донбасса стал вызовом для Украины и всего коллективного Запада, считает экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Документ является ничем иным как издевательством. Пощечиной в лицо всех тех, кто искренне искал мирного урегулирования. Вызовом для Украины и всего коллективного Запада», — приводит РБК слова Порошенко.

По мнению бывшего президента Украины, своим указом Путин фиксирует «новые границы российской гибридной агрессии». «Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса. Ему не нужно мирное урегулирование — лишь полная капитуляция Украины и Запада», — считает Порошенко.

Путин в понедельник подписал указ о гуманитарной помощи самопровозглашенным республикам Донбасса на период «до политического урегулирования». Помимо прочего, документ открывает российский рынок для товаров услуг из ЛНР и ДНР. Они будут допускаться к государственным закупкам наравне с российскими товарами и услугами.