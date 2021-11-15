QR-коды станут обязательными: как будет работать система?

Совет Госдумы в понедельник рассмотрел правительственные законопроекты о повсеместном введении QR-кодов — они обяжут граждан подтверждать вакцинацию в общественных местах и на транспорте. Собрали самые важные подробности новой экстренной системы.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта — первый предлагает внести изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Второй регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
Парламентарии 15 ноября направили инициативы в регионы, Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации для сбора замечаний. При этом у экспертов практически нет сомнений, что законопроекты в ближайшее время примут — официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что введение QR-кодов на федеральном уровне «неизбежно».
Когда введут QR-коды?
Общефедеральное требование предъявить QR-код в общественных местах начнет работать с 1 февраля 2022 года. При этом некоторые регионы уже сейчас используют систему QR-пропусков на массовые мероприятия, но после вступления в силу поправок основные правила будут едиными по всей стране.
Законопроект предполагает переходный период — до 1 февраля для прохода в общественное место вместо QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность исчезнет.
QR-код можно будет предъявлять в электронном виде, а также распечатать на бумаге. При этом не зарегистрированные на портале Госуслуг граждане смогут распечатать QR-код в МФЦ. Предъявлять QR-код необходимо вместе с паспортом.
Сам код будет содержать информацию о прививке, перенесенном заболевании COVID-19 или медицинском отводе от вакцинации. Минздрав в ближайшее время утвердит сроки действия QR-кодов для вакцинированных и переболевших.
Требования будут действовать до 1 июня 2022 года. К этому сроку власти рассчитывают достичь популяционного иммунитета, который позволит снять ограничения. Однако данные меры также могут продлить.
Где понадобятся QR-коды?
QR-коды потребуется предъявлять при необходимости посещения практически всех мест и организаций, предполагающих скопления людей. В этом списке магазины, предприятия общественного питания, культурно-развлекательные учреждения и мероприятия, спортивные сооружения.
Окончательный перечень определят региональные власти. При этом в законопроекте сделаны исключения для продуктовых магазинов, магазинов, торгующих предметами первой необходимости, а также аптек — для их посещения QR-код будет не нужен.
Что касается транспорта, сроки введения системы QR-код еще не определены. Правительству предстоит выбрать дату, с которой обязательные QR-коды заработают на самолетах и поездах — как на маршрутах внутри страны, так и в международных перевозках.Закон о QR-кодах распространяется только на совершеннолетних — детей и подростков он не затронет
Для этого специалистам предстоит согласовать системы продажи авиа и железнодорожных билетов с электронной базой данных действующих QR-кодов на портале Госуслуг. Кроме этого, проверку QR-кодов начнут проводить при продаже билетов. Мера не коснется электричек и пригородного транспорта.
Если гражданин заранее купил билет, но не смог воспользоваться им из-за отсутствия QR-кода, перевозчик вернет ему деньги в течение 30 дней. Перед этим компания расторгнет договор на оказание транспортных услуг.
Иркут 69Они не против. Им вообще не нужны люди.
Алекс555Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.
Uynachalnica"Дешевая водка подорожает после Нового года" - где они дешевую увидели?
PRoSpektКто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)