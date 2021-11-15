QR-коды станут обязательными: как будет работать система?

Совет Госдумы в понедельник рассмотрел правительственные законопроекты о повсеместном введении QR-кодов — они обяжут граждан подтверждать вакцинацию в общественных местах и на транспорте. Собрали самые важные подробности новой экстренной системы.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта — первый предлагает внести изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Второй регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

Парламентарии 15 ноября направили инициативы в регионы, Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации для сбора замечаний. При этом у экспертов практически нет сомнений, что законопроекты в ближайшее время примут — официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что введение QR-кодов на федеральном уровне «неизбежно».

Когда введут QR-коды?

Общефедеральное требование предъявить QR-код в общественных местах начнет работать с 1 февраля 2022 года. При этом некоторые регионы уже сейчас используют систему QR-пропусков на массовые мероприятия, но после вступления в силу поправок основные правила будут едиными по всей стране.

Законопроект предполагает переходный период — до 1 февраля для прохода в общественное место вместо QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность исчезнет.

QR-код можно будет предъявлять в электронном виде, а также распечатать на бумаге. При этом не зарегистрированные на портале Госуслуг граждане смогут распечатать QR-код в МФЦ. Предъявлять QR-код необходимо вместе с паспортом.

Сам код будет содержать информацию о прививке, перенесенном заболевании COVID-19 или медицинском отводе от вакцинации. Минздрав в ближайшее время утвердит сроки действия QR-кодов для вакцинированных и переболевших.

Требования будут действовать до 1 июня 2022 года. К этому сроку власти рассчитывают достичь популяционного иммунитета, который позволит снять ограничения. Однако данные меры также могут продлить.

Где понадобятся QR-коды?

QR-коды потребуется предъявлять при необходимости посещения практически всех мест и организаций, предполагающих скопления людей. В этом списке магазины, предприятия общественного питания, культурно-развлекательные учреждения и мероприятия, спортивные сооружения.

Окончательный перечень определят региональные власти. При этом в законопроекте сделаны исключения для продуктовых магазинов, магазинов, торгующих предметами первой необходимости, а также аптек — для их посещения QR-код будет не нужен.

Что касается транспорта, сроки введения системы QR-код еще не определены. Правительству предстоит выбрать дату, с которой обязательные QR-коды заработают на самолетах и поездах — как на маршрутах внутри страны, так и в международных перевозках.

Закон о QR-кодах распространяется только на совершеннолетних — детей и подростков он не затронет

Для этого специалистам предстоит согласовать системы продажи авиа и железнодорожных билетов с электронной базой данных действующих QR-кодов на портале Госуслуг. Кроме этого, проверку QR-кодов начнут проводить при продаже билетов. Мера не коснется электричек и пригородного транспорта.

Если гражданин заранее купил билет, но не смог воспользоваться им из-за отсутствия QR-кода, перевозчик вернет ему деньги в течение 30 дней. Перед этим компания расторгнет договор на оказание транспортных услуг.