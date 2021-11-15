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Путин приказал оказать гуманитарную помощь Донбассу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение принято в целях недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, отмечается в документе.

Так, Путин поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Такие товары смогут участвовать в госзакупках наравне с российскими.

Кроме этого, российский лидер поручил «в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации» не применять количественные ограничения экспорта и импорта к товарам, которые перемещаются между Россией и ДНР или ЛНР.

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Политика #Россия #Мир
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