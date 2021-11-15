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Стартовали съемки сериала «Шаляпин» для канала «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Сериал об оперном певце Федоре Шаляпине снимут для канала «Россия», производством проекта заняты создатели таких сериалов, как «Грозный», «София» и «Годунов», сообщила в понедельник пресс-служба канала.

Сериал «Шаляпин» расскажет о человеке, который вырос в крестьянской семье, но смог ворваться в блистательный мир театра и завоевал высоты, которых прежде никто не достигал.

«Он обрел любовь миллионов, но смог ли сам добиться личного счастья и сделать выбор между двумя любимыми женщинами? О том, как сила характера и таланта может вознести человека к звездам и дать возможность просиять на весь мир», — говорится в синопсисе сериала.

Роль Шаляпина в картине исполнит Александр Горбатов. Также в фильме заняты: Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Фёдор Лавров, Ян Цапник, Александр Яценко, Фёдор Добронравов, Ирина Пегова.

Съемки «Шаляпина» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и Милане. Премьера сериала состоится в эфире телеканала «Россия», дата пока не сообщается.

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Топ комментариев

Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

Алекс555

Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.

Uynachalnica

"Дешевая водка подорожает после Нового года" - где они дешевую увидели?

PRoSpekt

Кто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)
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