Стартовали съемки сериала «Шаляпин» для канала «Россия»

Сериал об оперном певце Федоре Шаляпине снимут для канала «Россия», производством проекта заняты создатели таких сериалов, как «Грозный», «София» и «Годунов», сообщила в понедельник пресс-служба канала.

Сериал «Шаляпин» расскажет о человеке, который вырос в крестьянской семье, но смог ворваться в блистательный мир театра и завоевал высоты, которых прежде никто не достигал.

«Он обрел любовь миллионов, но смог ли сам добиться личного счастья и сделать выбор между двумя любимыми женщинами? О том, как сила характера и таланта может вознести человека к звездам и дать возможность просиять на весь мир», — говорится в синопсисе сериала.

Роль Шаляпина в картине исполнит Александр Горбатов. Также в фильме заняты: Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Фёдор Лавров, Ян Цапник, Александр Яценко, Фёдор Добронравов, Ирина Пегова.

Съемки «Шаляпина» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме и Милане. Премьера сериала состоится в эфире телеканала «Россия», дата пока не сообщается.