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Создатель группы «Ленинград» написал саундтрек к сериалу «Вне себя»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Один из создателей группы «Ленинград», композитор Игорь Вдовин написал саундтрек к комединому детективу «Вне себя» с Евгением Стычкиным в главной роли, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

«Вне себя» получил саундтрек, собранный из электронного синтезаторного звучания и гитары. Гитарные партии Игорь Вдовин сыграл сам и записал в своей студии. Команда сериала стремились отразить сюрреалистичность всего происходящего в сюжете.

Главный герой «Вне себя» — гениальный финансист Дмитрий (Евгений Стычкин), страдающий психическим расстройством. Он хочет вернуть опеку над сыном и раскрыть убийство жены, которую нашли мертвой в постели с любовником. Фантомы убитых ему в этом и помогают.

Главные роли в сериале, кроме Стычкина, сыграли Елена Лядова, Евгений Цыганов, также в разных сериях появятся Анна Котова-Дерябина, Иван Макаревич, Никита Тарасов, Павел Комаров, Дмитрий Колчин.

Первые две серии «Вне себя» выйдут на видеоплатформе Premier 18 ноября. В дальнейшем сериал покажут на канале ТНТ, дата телепремьеры пока не сообщается.

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