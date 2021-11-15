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Китай запретил ввоз продуктов из России

Источник:
Finanz.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Китай закрыл границу для ввоза продовольственных товаров из России из-за угрозы завоза коронавируса.

Власти Автономного района Внутренняя Монголия, на территории которого находится пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия, 9 ноября объявили о приостановке импорта через все пункты пропуска пищевых товаров из России.

Решение было принято местным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Управлениям коммерции, надзора за рынком, здравоохранения, общественной безопасности было предписано налагать санкции на компании, которые будут ввозить продукты во время действия запрета.

10 ноября об ограничениях объявили власти города Суйфэньхэ, который также находится на границе с Россией. Через железнодорожный пункт пропуска перестали пропускать расфасованные продукты, исключение было сделано лишь для зерна.

При этом через автомобильные пункты пропуска китайская таможня перестала пропускать фуры с продуктами из России еще в конце октября. Ужесточение коснулось всех без исключения продуктов питания.

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Топ комментариев

Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

Алекс555

Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.

Uynachalnica

"Дешевая водка подорожает после Нового года" - где они дешевую увидели?

PRoSpekt

Кто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)
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