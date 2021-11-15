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Глава УАЗа исключил разработку новых автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Ульяновский автомобильный завод не планирует разрабатывать новые автомобили, это утопия, заявил директор предприятия Адиль Ширинов.

«УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт — какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать», — сказал Ширинов в интервью «Бизнес Онлайн».

По его словам, у УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников. Это сейчас предприятие собирается отрабатывать.

В 2020 году предприятие выпустило 34 тысячи автомобилей УАЗ. Согласно плану, до конца 2021 года с конвейера завода сойдет 41 тысяча машин.

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