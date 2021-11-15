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Российские банки побили рекорд по выдаче кредитных карт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки в октябре 2021 года побили сентябрьский рекорд по выдаче кредитных карт, выдав 1,61 миллионов кредиток, что на 3% больше сентября, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро.

По сравнению с октябрем 2020 года объем выдач кредитных карт в октябре 2021 года вырос на 59%. Кроме этого, впервые с марта 2019 года количество выданных за один месяц кредитных карт превысило количество выданных кредитов наличными, отмечается в сообщении.

Самый сильный прирост выдачи карт в октябре был зафиксирован в Пермском крае — сразу на 10%. В целом за январь-октябрь текущего года россияне взяли 12,9 миллионов кредитных карт, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики.

Новый рекорд по выдачам кредитных карт был установлен на фоне роста потребительского спроса в стране, а также снижения количества выдач залоговых видов кредитов — ипотеки и автомобильных кредитов.

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