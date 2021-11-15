Представлен мощнейший квантовый процессор

Компания IBM представила новый квантовый процессор Eagle, который серьезно превосходит классические компьютеры в некоторых задачах.

Процессор имеет 127 так называемых кубитов, которые могут представлять информацию в квантовой форме. Если классические компьютеры работают с использованием битов, которые имеют значение «1» или «0», то кубиты могут быть одновременно как единицей, так и нулем.

Разработчики Eagle утверждают, что первый процессор, который не может быть смоделирован классическими суперкомпьютерами. Так, для моделирования Eagle классическими методами понадобится больше классических битов, чем атомов у каждого человека на планете.

При этом появление таких устройств не означает, что квантовые компьютеры сразу же вытеснят традиционные. Дело в том, что квантовые процессоры чрезвычайно дорогие, а квантовые микросхемы идеально подходят только для определенных вычислительных задач.