Болельщик потребовал денег от забившего автогол Кудряшова

Футбольный болельщик, поставивший на победу России в матче с Хорватией, потребовал деньги у Анастасии Кудряшовой, супруги защитника сборной Федора Кудряшова, об этом жена игрока сообщила в Instagram.

Кудряшова выложила в сторис скрин переписки. Пользователь с ником vitaly_aristokrat заявил, что из-за автогола Кудряшова проиграл 1,5 тысячи рублей на тотализаторе, поэтому теперь защитник должен ему денег. «У него их и так много», — добавил мужчина.

Жена футболиста спросила у него номер карты, но неизвестно, продолжился ли дальше диалог.

Сборная России в заключительном туре группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2022 со сборной Хорватии уступила со счетом 0:1. Мяч был забит в результате автогола Кудряшова на 81-й минуте. Теперь за право выступить в финальной части турнира команда поборется в стыковых матчах.