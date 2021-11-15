Windows 11 вернут классический цвет «экрана смерти»

Microsoft вернет классический синий цвет «экрана смерти» в Windows 11 — его получила сборка 22000.346 новой операционной системы, доступная участникам инсайдерской программы.

После завершения тестирования привычный внешний вид окна с предупреждением станет доступен для всех пользователей Windows 11. При этом сейчас цветовая схема BSOD на экране «одиннадцатой» ОС — черная.

Некоторые специалисты уже предположили, что изменение цвета «экрана смерти» связано с тем, что экраны загрузки и завершения работы в Windows 11 также черного цвета, что может вызвать путаницу.

Впервые «синий экран смерти» появился в Windows 3.0. Он позволял пользователям и системным администраторам в случае критического сбоя получить информацию о возможных причинах неполадок в работе системы.