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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Windows 11 вернут классический цвет «экрана смерти»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft вернет классический синий цвет «экрана смерти» в Windows 11 — его получила сборка 22000.346 новой операционной системы, доступная участникам инсайдерской программы.

После завершения тестирования привычный внешний вид окна с предупреждением станет доступен для всех пользователей Windows 11. При этом сейчас цветовая схема BSOD на экране «одиннадцатой» ОС — черная.

Некоторые специалисты уже предположили, что изменение цвета «экрана смерти» связано с тем, что экраны загрузки и завершения работы в Windows 11 также черного цвета, что может вызвать путаницу.

Впервые «синий экран смерти» появился в Windows 3.0. Он позволял пользователям и системным администраторам в случае критического сбоя получить информацию о возможных причинах неполадок в работе системы.

Тема: Человек и компьютер
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Алекс555

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Иркут 69

Они не против. Им вообще не нужны люди.

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