Солнечные коллекторы для отопления квартир разработали в Новосибирске

Участник Школы коммерциализации технологий НГТУ Валентина Хорева разработала солнечный коллектор для горячего водоснабжения и отопления домов с помощью солнечной энергии, сообщает пресс-служба вуза.

Солнечный коллектор — это устройство, которое нагревает воду и дает отопление за счет солнца. На крыше или стене устанавливается теплоприемник. На него падают солнечные лучи, через коллектор проходит либо вода, либо теплоноситель, которые греют бак с водой.

«Теплоноситель нагревается до 90 градусов, летом этот процесс проходит быстрее, зимой ту же температуру можно получить за более длительное время, либо скорость нагрева достигается большей площадью покрытия, если говорить про Новосибирск. Все зависит от размера бака и того, как воду расходовать. Это не основной источник тепла, а ресурсосберегающий», — рассказала Хорева.

Коллектор может на 100% заменить газовое или печное оборудование при достаточной площади теплоприемника. Как рассказала разработчик, для отопления дома в 100 квадратных метров площадь коллектора должна составлять 2-8 квадратных метров в зависимости от количества жильцов.

В коллекторе нагревается специальная пластина с теплоносителем (антифризом). С внешней стороны теплоприемник закрыт закаленным стеклом. Пластина не контактирует непосредственно с атмосферой. Теплопотери значительно снижаются. С обратной стороны пластины используется утеплитель.

Черная бочка греет воду только летом в теплые дни. Если будет солнечно, но прохладно, за счет теплопотерь температура будет близкой к температуре воздуха. Солнце дает на 1 квадратный метр до 1 кВт тепловой энергии.

«Максимально уменьшив теплопотери, коллектор позволяет греть теплоноситель при отрицательных температурах. К тому же бочка в жаркий день нагреется максимум до 40 градусов, зимой при любом солнце в ней будет лед. Коллектор греет теплоноситель вплоть до температуры кипения при наличии солнца», — отметила разработчик.

По словам Хоревой, разрабатываемый в НГТУ солнечный коллектор будет значительно дешевле зарубежных аналогов, но при этом не менее эффективный. Еще один плюс проекта «Наше солнце» заключается в ремонтопригодности. Любой пользователь солнечного коллектора сможет самостоятельно отремонтировать установку. Это также позволяет повысить экологичность.