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NASA предсказало голод на Земле

Источник:
Frankfurter Rundschau
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Фото: flydime / CC BY 2.0

Изменение климата уже через десять лет приведет к резкому сокращению урожаев в сельском хозяйстве — больше всего пострадает кукуруза, говорится в исследовании NASA.

Уже в скором времени изменение климата начнет негативно влиять на выращивание жизненно важных продуктов питания. «В наибольшей степени это скажется на выращивании кукурузы. Тот факт, что, согласно недавнему исследованию NASA, изменение климата может повлиять именно на это растение, сильно ударит по всему человечеству», — приводит немецкое издание Frankfurter Rundschau мнение ученых.

«От производства попкорна до кормления коров и кур - вряд ли какая-либо другая злаковая культура используется сегодня так разносторонне, как кукуруза. Она является одной из самых важных сельскохозяйственных культур в мире», — отметил в NASA/

Исследователи рассчитали, что в некоторых регионах (особенно тропических) может стать настолько жарко, что продолжать выращивать сельскохозяйственные культуры станет невозможно. По прогнозам NASA, уже к 2030 году урожайность снизится почти на четверть.

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Жизнь #Еда #Гео
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