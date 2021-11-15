Дешевая водка подорожает после Нового года

Минфин намерен поднять минимальные розничные цены на крепкий алкоголь в России с 1 января, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Согласно документу, цены на водку предлагается повысить на 7,4% — с 243 до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра. На бренди цены повысятся на 7,4,% — с 324 до 348 рублей, на коньяк — на 7,6%, с 446 до 480 рублей.
Минимальные цены на некоторые виды алкоголя, в том числе водку, устанавливаются в России с 2009 года, их расчет проводится Минфином. Такая мера помогает бороться с «теневым» сектором алкогольного рынка.
Последний раз минимальные цены на крепкий алкоголь поднимались в начале 2021 года — тогда стоимость дешевой водки выросла на 5,65%, на коньяк — на 3%, на бренди рост составил 2,85%.
Алекс555Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.
Иркут 69Они не против. Им вообще не нужны люди.
Д. ВВзрыв в гостинице «Царь Давид» — теракт, совершённый 22 июля 1946 года еврейской подпольной военной организацией...
PRoSpektКто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)