Дешевая водка подорожает после Нового года

Минфин намерен поднять минимальные розничные цены на крепкий алкоголь в России с 1 января, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно документу, цены на водку предлагается повысить на 7,4% — с 243 до 261 рубля за бутылку объемом 0,5 литра. На бренди цены повысятся на 7,4,% — с 324 до 348 рублей, на коньяк — на 7,6%, с 446 до 480 рублей.

Минимальные цены на некоторые виды алкоголя, в том числе водку, устанавливаются в России с 2009 года, их расчет проводится Минфином. Такая мера помогает бороться с «теневым» сектором алкогольного рынка.

Последний раз минимальные цены на крепкий алкоголь поднимались в начале 2021 года — тогда стоимость дешевой водки выросла на 5,65%, на коньяк — на 3%, на бренди рост составил 2,85%.