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АвтоВАЗ попытается сохранить цены на Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ собирается сохранять стоимость моделей Lada более низкой, чем у иностранных конкурентов, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

АвтоВАЗ с начала года увеличил цены на автомобили Lada на 9-12%. По словам Чемезова, компания ориентируется на динамику цен ближайших конкурентов — южнокорейских Hundai и Kia.

«Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. "АвтоВАЗу" удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен», — цитирует Чемезова «Интерфакс».

Глава «Ростеха» отметил, что машины АвтоВАЗа — самые продаваемые в России, по качествам и характеристикам они не уступают иностранным одноклассникам: ни корейским, ни европейским.

«Мы хотим продолжить такую (бюджетную) ценовую политику. Если бы наш автомобиль стоил столько же (сколько иномарки), наверное, нам тяжелее было бы удерживать и наращивать долю рынка», — добавил Чемезов.

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Авто #Авторынок #Деньги
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