Раскрыта стоимость бизнес-джета Aurus с душевой кабиной

Стоимость бизнес-джета SSJ Aurus составит от 40 до 50 миллионов долларов, что значительно дешевле аналогичных самолетов зарубежного производства, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Aurus Business Jet — новый вариант бизнес-версии самолета SSJ 100, который дополнит линейку Aurus, состоящую из представительского седана, лимузина, внедорожника и вертолета. Самолет представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow.

По словам, интерес к самолету уже проявляют как частные, так и корпоративные заказчики из России. «Думаю, будут [иностранные заказчики]. Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета — больше 7 тысяч километров. То есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко», — цитирует ТАСС Чемезова.

«Бизнес-джет Aurus, который здесь [в Дубае] демонстрируется, [будет стоить] в районе 39-50 миллионов долларов в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около 60-65 миллионов в зависимости от комплектации», — отметил глава Ростеха.