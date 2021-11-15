Сторож на заимке в Томской области два дня ждал медиков и умер

СУ СКР по Томской области начало проверку по факту смерти сторожа на заимке в Молчановском районе. Местные власти пояснили, что санавиация не могла вылететь к больному мужчине из-за погоды.

Сторож умер на заимке в заброшенной деревне Стрежня Молчановского района Томской области. 58-летний мужчина сообщил родным о своей болезни, в четверг они вызвали медиков.

«Мужчина ждал вертолет со спасателями и медицинской помощью, который не мог вылететь из-за нелетной погоды», — говорится в сообщении следствия.

Обстоятельства ЧП Центру управления регионом пояснил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукиных. По его словам, группу из сотрудников поисково-спасательной службы сформировали в Томске за полтора часа. На следующий день специалисты прибыли в район.

«Мы прорабатывали два варианта эвакуации: по воздуху и по земле. Сможет ли на месте сесть вертолет – никто не знал, поэтому спасатели ждали авиацию в райцентре, чтобы провести операцию с альпинистским снаряжением. Но оперативно отправить на помощь вертолет не давала погода: по метеоусловиям вылет был запрещен», — сказал Лукиных.

На аэролодке добраться не получилось из-за высоких торосов на Оби и Чулыме, которые нужно было пересечь по пути, кроме того, на ней можно передвигаться только 30 километров, а от ближайшего доступного места спуска техники было 27 километров в одну сторону.

«Параллельно было решено отправить на место пешую группу из волонтеров местной пожарной части и фельдшера, однако по тем же погодным условиям 12 ноября (в пятницу) им пришлось вернуться обратно. Рискуя жизнью, передвигаясь по тонкому льду рек в связке, они смогли добраться до заимки только 13 ноября (в субботу), но, к сожалению, было уже поздно», — пояснил Лукиных.