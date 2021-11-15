МКС разминулась с космическим мусором

Международная космическая станция дважды успешно разминулась с космическим мусором, станция и экипаж не пострадали, следует из трансляции NASA.

Космонавт Петр Дубров в ходе переговоров с Центром управления полетами сообщил, что никаких признаков столкновения нет. При этом экипаж МКС продолжает оставаться в кораблях «Союз» и Crew Dragon на случай ЧП.

Согласно бортовым инструкциям, в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находиться в спускаемом корабле. Риск столкновения изначально оценивался как «очень маленький».

По расчетам специалистов, МКС вошел в коридор возможного сближения с фрагментами китайского метеоспутника Fengyun-1C. Чтобы избежать столкновения, орбиту станции подняли на 1200 метров.