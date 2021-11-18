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«Последняя дуэль» Ридли Скотта выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Последняя дуэль»

Фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль» с Мэтом Дэймоном в главной роли выходит в широкий прокат в России 18 ноября.

Фильм «Последняя дуэль» будет состоять из трех глав. Одну и ту же историю в своем видении расскажут три участника событий.

Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнает, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI.

Сюжет фильма развернется на фоне процветающих во Франции 14 века жестокости и женского угнетения. Двум благородным лордам предстоит сойтись в ожесточенном поединке, чтобы положить конец неразрешимому конфликту.

Главные роли в «Последней дуэли» исполнили Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Харриет Уолтер, Мартон Чокаш и Бен Аффлек. Дата выхода в прокат в России— 18 ноября.

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ychuxa

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Иркут 69

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Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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