«Последняя дуэль» Ридли Скотта выходит в прокат

Фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль» с Мэтом Дэймоном в главной роли выходит в широкий прокат в России 18 ноября.

Фильм «Последняя дуэль» будет состоять из трех глав. Одну и ту же историю в своем видении расскажут три участника событий.

Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнает, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI.

Сюжет фильма развернется на фоне процветающих во Франции 14 века жестокости и женского угнетения. Двум благородным лордам предстоит сойтись в ожесточенном поединке, чтобы положить конец неразрешимому конфликту.

Главные роли в «Последней дуэли» исполнили Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Харриет Уолтер, Мартон Чокаш и Бен Аффлек. Дата выхода в прокат в России— 18 ноября.