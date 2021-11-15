Обладателям корпоративных номеров пригрозили отключением связи

Более половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря из-за нарушения закона о серых сим-картах, спрогнозировали аналитики.

По закону корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации портала Госуслуг. При этом половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не предоставили такие данные.

По оценке участников рынка, всего в России порядка 32 миллионов корпоративных сим-карт. Компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября, в противном случае оператор будет обязан приостановить оказание услуг с 1 декабря.

Клиенты, заключающие договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные конечных пользователей в ЕСИА сразу. Для сим-карт, которые используются в различных датчиках, банкоматах, POS-терминалах действует переходный период — до 1 марта 2023 года.

Если гражданин пользуется корпоративным тарифом много лет, а оформившее карту юридическое лицо уж ликвидировано, человеку потребуется зарегистрировать сим-карту самостоятельно, переоформив ее на себя.

Регистрировать данные о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА компании обязаны согласно принятым в декабре 2020 года поправкам к закону «О связи», регулирующим оборот серых сим-карт.