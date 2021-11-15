НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Обладателям корпоративных номеров пригрозили отключением связи

Источник:
«Коммерсантъ»
290 0
Фото: © Sibnet.ru

Более половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря из-за нарушения закона о серых сим-картах, спрогнозировали аналитики.

По закону корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации портала Госуслуг. При этом половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не предоставили такие данные.

По оценке участников рынка, всего в России порядка 32 миллионов корпоративных сим-карт. Компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября, в противном случае оператор будет обязан приостановить оказание услуг с 1 декабря.

Клиенты, заключающие договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные конечных пользователей в ЕСИА сразу. Для сим-карт, которые используются в различных датчиках, банкоматах, POS-терминалах действует переходный период — до 1 марта 2023 года.

Если гражданин пользуется корпоративным тарифом много лет, а оформившее карту юридическое лицо уж ликвидировано, человеку потребуется зарегистрировать сим-карту самостоятельно, переоформив ее на себя.

Регистрировать данные о конечных пользователях сим-карт в ЕСИА компании обязаны согласно принятым в декабре 2020 года поправкам к закону «О связи», регулирующим оборот серых сим-карт.

Еще по теме
Обнаружен новый способ отслеживания смартфона
Xiaomi представила доступный флагманский смартфон Poco M4 Pro
Xiaomi представила эксклюзивный смартфон Redmi K40
Назван самый мощный смартфон в мире
смотреть все
Технологии #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Трех женщин нашли мертвыми в доме под Новосибирском
Полиция изъяла почти тонну незаконного омуля в Бурятии
Сторож на заимке в Томской области два дня ждал медиков и умер
Омский силач выиграл турнир «Люди сильнее машин»
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Самое полное издание Skyrim появилось в продаже
Россия создаст самый мощный процессор
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
47
Россия создаст самый мощный процессор
42
Британия допустила «случайную» войну с Россией
25
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
22
Кузбасс ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Sibnet.Ru