Омский силач выиграл турнир «Люди сильнее машин»

Спортсмен из Омска Дмитрий Скосырский стал победителем всероссийских соревнований «Люди сильнее машин», которые прошли в Севастополе в минувшие выходные.

«На состязаниях в качестве снарядов богатыри использовали тяжелую колесную и военную технику», — сообщила пресс-служба компании «СТБ Омск».

В мероприятии участвовали победители и призеры международных турниров и чемпионатов РФ. Соревнования состояли из пяти дисциплин: эстафета с «коромыслом» (380 килограммов) + бег с «тачкой» (усилие 220 килограммов); подъем над головой «Оси Аполлона» (140 килограммов); буксировка военной техники (более 7 тонн); «Богатырская карусель» (300 килограммов); приседания с автомобилем (270 килограммов).

Победителем стал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место — за Давидом Шамеем из Белгорода, а замкнул призовую тройку Егор Сороколетов из Керчи.