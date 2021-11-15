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Омский силач выиграл турнир «Люди сильнее машин»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «СТБ Омск»

Спортсмен из Омска Дмитрий Скосырский стал победителем всероссийских соревнований «Люди сильнее машин», которые прошли в Севастополе в минувшие выходные.

«На состязаниях в качестве снарядов богатыри использовали тяжелую колесную и военную технику», — сообщила пресс-служба компании «СТБ Омск».

В мероприятии участвовали победители и призеры международных турниров и чемпионатов РФ. Соревнования состояли из пяти дисциплин: эстафета с «коромыслом» (380 килограммов) + бег с «тачкой» (усилие 220 килограммов); подъем над головой «Оси Аполлона» (140 килограммов); буксировка военной техники (более 7 тонн); «Богатырская карусель» (300 килограммов); приседания с автомобилем (270 килограммов).

Победителем стал Дмитрий Скосырский из Омска, второе место — за Давидом Шамеем из Белгорода, а замкнул призовую тройку Егор Сороколетов из Керчи.

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