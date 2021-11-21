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Секс-туристы уничтожили природный рай

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Фото: w:ru:Николай Филимонов (обсуждение | вклад) / CC BY-SA 3.0

Представители сексуальных меньшинств облюбовали для своих развлечений остров Гран-Канария и нанесли колоссальный ущерб этому природному раю, пишет газета Bild со ссылкой на представителей местных властей и экологов.

Гран-Канария стал популярным местом для «круизинга» — занятий сексом с незнакомцами. Проблема заключается в том, что секс-туристы на острове вытаптывают редкие растения и оставляют после себя кучи мусора, представляющие опасность для животных, отмечает издание.

Согласно исследованию, туристы ведут себя тем более дико, чем лучше место защищено от глаз посторонних. Многие даже вырывают из земли редкие растения или строят себе маленькие любовные гнездышки. В результате для животных почти не остается еды. Несколько варанов и вовсе умерли, потому что съели презервативы, пожаловались экологи Bild.

По их словам, даже в блуждающих дюнах Маспаломаса, куда доступ строго запрещен, исследователи обнаружили 56 мест, где туристы занимаются сексом. При этом эти дюны — одни из последних в своем роде в Европе. Перелетные птицы делают здесь привал, прежде чем лететь дальше на юг.

По мнению ученых, проблема заключается не в «круизинге» как таковом, а в его масштабах: «Одна пара, занимающаяся сексом на пляже, — это одно. Но сотни людей, которые встречаются в одном и том же месте каждый день, наносят дюнам ущерб, сопоставимый с тем, как если бы по ним ездили автомобили», — обратили внимание экологи.

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Жизнь #Гео
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