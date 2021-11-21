Ученые рассчитали идеальное время отхода ко сну

Исследователи доказали, что если ложиться спать между 22.00 и 23.00 часами, это снижает риск развития сердечных заболеваний по сравнению с любым другим временем отхода ко сну, сообщил доктор Дэвид из Университета Эксетера.

Общепринято мнение, что отход ко сну после полуночи вреден для здоровья. Но ученые выяснили, что риск сердечнососудистых заболеваний увеличивается, если ложиться спать раньше 22.00.

В организме есть 24-часовые внутренние часы, называемые циркадным ритмом. «Результаты показывают, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы с неблагоприятными последствиями для здоровья сердечно-сосудистой системы», — пояснил Плэнс изданию StudyFinds.

Исследователи с 2006 по 2010 год изучали данные 88 тысяч человек в возрасте от 43 до 79 лет. Результаты показали, что у людей, которые засыпали после полуночи, вероятность развития сердечных заболеваний на 25% выше, чем у тех, кто ложился сразу после 22.00.

Ученые выяснили также, что людей, которые ложились спать раньше 22:00, риск сердечных заболеваний был на 24% выше, чем у тех, кто ложится спать после десяти вечера.

«Наше исследование показывает, что оптимальное время для отхода ко сну (22.00 до 23.00) — это определенный момент в 24-часовом цикле организма, и отклонения могут быть вредными для здоровья», — заключил Плэнс.