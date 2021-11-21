НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученые рассчитали идеальное время отхода ко сну

Источник:
StudyFinds
728 1
Фото: © Sibnet.ru

Исследователи доказали, что если ложиться спать между 22.00 и 23.00 часами, это снижает риск развития сердечных заболеваний по сравнению с любым другим временем отхода ко сну, сообщил доктор Дэвид из Университета Эксетера.

Общепринято мнение, что отход ко сну после полуночи вреден для здоровья. Но ученые выяснили, что риск сердечнососудистых заболеваний увеличивается, если ложиться спать раньше 22.00.

В организме есть 24-часовые внутренние часы, называемые циркадным ритмом. «Результаты показывают, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы с неблагоприятными последствиями для здоровья сердечно-сосудистой системы», — пояснил Плэнс изданию StudyFinds.

Исследователи с 2006 по 2010 год изучали данные 88 тысяч человек в возрасте от 43 до 79 лет. Результаты показали, что у людей, которые засыпали после полуночи, вероятность развития сердечных заболеваний на 25% выше, чем у тех, кто ложился сразу после 22.00.

Ученые выяснили также, что людей, которые ложились спать раньше 22:00, риск сердечных заболеваний был на 24% выше, чем у тех, кто ложится спать после десяти вечера.

«Наше исследование показывает, что оптимальное время для отхода ко сну (22.00 до 23.00) — это определенный момент в 24-часовом цикле организма, и отклонения могут быть вредными для здоровья», — заключил Плэнс.

Еще по теме
Врач предупредил об опасности домашних консервов
Популярная добавка оказалась провокатором рака
Обнаружена категория «неуязвимых» для коронавируса людей
Тулеев призвал платить 50 тысяч пожилым за вакцинацию
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Самую быструю в России канатную дорогу запустили в Шерегеше
Эксперт оценил влияние Крапивинской ГЭС на рыбу
Новосибирские водители предпочли коробку-«автомат»
Самое популярное
Microsoft выпустила новую версию Windows 10
Назван достаточный для получения QR-кода уровень антител
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
Китай обогнал США и стал самой богатой страной на Земле
Обсуждение (1)
Картина дня
Разведка США увязала «вторжение» России на Украину с холодами
Кремль взял на вооружение «идеологию ценностей»
Финансист посоветовал, в каких валютах хранить сбережения
Секс-туристы уничтожили природный рай
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

Voland2

Он про что вообще? Жаль что мы с ним в разных странах живём...

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...

shlidt

Как я отстал от жизни!Наивно полагая что у нас Светское государство, а религиозные конфессии это хобби...

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...
Sibnet.Ru