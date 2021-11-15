Подросшая собака главы Хакасии умилила подписчиков

Глава Хакасии Валентин Коновалов опубликовал в Instagram фотографию своей выросшей собаки Бетти, которую он взял из приюта.

Коновалов взял собаку Бетти из приюта в апреле. Тогда она была маленьким щенком.

«Время быстро летит. Бетти уже совсем большая», — подписал снимок Коновалов. Он ответил на вопрос подписчика о породе собаки, что это помесь пород, в роду у которой, возможно, были лайки или хаски.

Под фотографией люди поставили более 2 тысяч лайков, и написали более 50 комментариев, где восхитились Бетти и поблагодарили Коновалова за поступок.