НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Подросшая собака главы Хакасии умилила подписчиков

Источник:
Sibnet.ru
388 0

Глава Хакасии Валентин Коновалов опубликовал в Instagram фотографию своей выросшей собаки Бетти, которую он взял из приюта.

Коновалов взял собаку Бетти из приюта в апреле. Тогда она была маленьким щенком.

«Время быстро летит. Бетти уже совсем большая», — подписал снимок Коновалов. Он ответил на вопрос подписчика о породе собаки, что это помесь пород, в роду у которой, возможно, были лайки или хаски.

Под фотографией люди поставили более 2 тысяч лайков, и написали более 50 комментариев, где восхитились Бетти и поблагодарили Коновалова за поступок.

Еще по теме
Бывший новосибирский губернатор Городецкий получил новую должность
Сбивший ребенка пьяным экс-депутат в Омской области получил срок
И. о. мэра Томска выступил в суде по делу Кляйна
Тува отказалась продлевать нерабочие дни
смотреть все
Хакасия #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Трех женщин нашли мертвыми в доме под Новосибирском
Полиция изъяла почти тонну незаконного омуля в Бурятии
Сторож на заимке в Томской области два дня ждал медиков и умер
Омский силач выиграл турнир «Люди сильнее машин»
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Самое полное издание Skyrim появилось в продаже
Россия создаст самый мощный процессор
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
Обсуждение (0)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Алекс555

Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.

PRoSpekt

Кто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)

Д. В

Взрыв в гостинице «Царь Давид» — теракт, совершённый 22 июля 1946 года еврейской подпольной военной организацией...

PRoSpekt

Раньше рожали как из пулемета ради мат.капитала а теперь станут ради пенсии)
Sibnet.Ru