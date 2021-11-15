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Исходный код переизданных игр GTA утек в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Rockstar

Исходный код переиздания культовых частей GTA появился в Сети, он позволит энтузиастам выпустить собственные дополнения к играм Rockstar.

Утечка стала возможна благодаря особенностям приставки Nintendo Switch, на которой также вышли переизданные версии GTA, пишет издание DSOG. Специалистам удалось извлечь незашифрованный код, который содержит тексты, скрипты, сценарий и внутренние инструменты.

При этом создатели модов могут столкнуться с юридическими трудностями — обычно Rockstar довольно жестко реагирует на попытки распространения измененных версий игры, ведь код защищен авторским правом.

В сборник Grand Theft Auto: The Trilogy входят три культовые части популярной франшизы — GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Сборник вышел 11 ноября, при этом он получил очень низкие оценки из-за огромного количества багов.

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