Польша построит стену на границе с Белоруссией

Польские власти в следующем году планируют построить стену на границе с Белоруссией, чтобы оградиться от вторжения нелегальных мигрантов, заявил замминистра внутренних дел Польши Мачей Вонсик.

На прошлой неделе Варшава приняла закон о строительстве стены на границе с Белоруссией, сейчас там имеется временное заграждение из колючей проволоки. Длина пятиметрового инженерного сооружения составит 180 километров. Ее также оснастят электроникой: датчиками движения, камерами и тепловизорами.

Замминистра уточнил, что соответствующие соглашения пока только предстоит заключить. «Было бы безответственным представлять какие-то конкретные сроки, пока еще не подписаны договоры», — цитирует РИА Новости Вонсика.

Минувшей ночью в Варшаве опасались новых попыток прорыва. Но ночь белорусско-польской границе, где скопились мигранты, прошла спокойно. «Не случилось ничего особенного», — сказал Вонсик. Политик добавил, что сейчас на границе находятся четыре тысячи пограничников, две тысячи полицейских и 15 тысяч солдат польской армии.

Кризис на границе Белоруссии с Польшей резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов подошли с белорусской стороны к польской границе. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.