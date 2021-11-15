НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Снег выпадет в Забайкалье на неделе

Источник:
Sibnet.ru
325 0
Фото: © Sibnet.ru

Снег выпадет в начале недели в Забайкальском крае, температура воздуха днем составит 6 градусов мороза, сообщается на сайте Забайкальского Гидрометцентра.

Во вторник ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы 9-14 метров в секунду. 

Температура ночью составит 10-15 градусов, местами 5-10 градусов, по северной половине края при прояснении 17-22 градусов мороза. Днем будет 1-6 градусов тепла, по северной половине края до 7 градусов мороза.

В среду выпадет снег. Ветер будет дуть северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура ночью  составит 5-10 градусов, местами 15-20 градусов мороза. Днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, при облачности 4-9 градуса мороза.

В четверг также выпадет снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит 11-16 градусов, при прояснении 17-22 градусов, по юго-восточным, восточным районам местами 5-10 градусов, днем 1-6 градусов, при облачности 6-11 градусов мороза.

Еще по теме
Резкое похолодание придет в Новосибирск
Световые столбы сфотографировали в Дудинке
Шесть городов мира уйдут под воду к 2030 году
Открылся первый магазин мусора с берегов Байкала
смотреть все
Забайкалье #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Трех женщин нашли мертвыми в доме под Новосибирском
Полиция изъяла почти тонну незаконного омуля в Бурятии
Сторож на заимке в Томской области два дня ждал медиков и умер
Омский силач выиграл турнир «Люди сильнее машин»
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Самое полное издание Skyrim появилось в продаже
Россия создаст самый мощный процессор
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
Обсуждение (0)
Картина дня
Обладателям корпоративных номеров пригрозили отключением связи
Дешевая водка подорожает после Нового года
АвтоВАЗ попытается сохранить цены на Lada
Раскрыта стоимость бизнес-джета Aurus с душевой кабиной
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Алекс555

Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.

PRoSpekt

Кто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)

Д. В

Взрыв в гостинице «Царь Давид» — теракт, совершённый 22 июля 1946 года еврейской подпольной военной организацией...

PRoSpekt

Раньше рожали как из пулемета ради мат.капитала а теперь станут ради пенсии)
Sibnet.Ru