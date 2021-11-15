Снег выпадет в Забайкалье на неделе

Снег выпадет в начале недели в Забайкальском крае,
температура воздуха днем составит 6 градусов мороза, сообщается на сайте
Забайкальского Гидрометцентра.
Во вторник ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы 9-14 метров в секунду.
Температура ночью составит 10-15 градусов, местами 5-10
градусов, по северной половине края при прояснении 17-22 градусов мороза. Днем будет
1-6 градусов тепла, по северной половине края до 7 градусов мороза.
В среду выпадет снег. Ветер будет дуть северо-восточный 5-10
метров в секунду, днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит 5-10 градусов, местами 15-20 градусов
мороза. Днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, при облачности 4-9
градуса мороза.
В четверг также выпадет снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит 11-16 градусов, при прояснении 17-22 градусов, по юго-восточным, восточным районам местами 5-10 градусов, днем 1-6 градусов, при облачности 6-11 градусов мороза.
Алекс555Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.
PRoSpektКто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)
Д. ВВзрыв в гостинице «Царь Давид» — теракт, совершённый 22 июля 1946 года еврейской подпольной военной организацией...
PRoSpektРаньше рожали как из пулемета ради мат.капитала а теперь станут ради пенсии)