Снег выпадет в Забайкалье на неделе

Снег выпадет в начале недели в Забайкальском крае, температура воздуха днем составит 6 градусов мороза, сообщается на сайте Забайкальского Гидрометцентра.

Во вторник ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит 10-15 градусов, местами 5-10 градусов, по северной половине края при прояснении 17-22 градусов мороза. Днем будет 1-6 градусов тепла, по северной половине края до 7 градусов мороза.

В среду выпадет снег. Ветер будет дуть северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит 5-10 градусов, местами 15-20 градусов мороза. Днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, при облачности 4-9 градуса мороза.

В четверг также выпадет снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит 11-16 градусов, при прояснении 17-22 градусов, по юго-восточным, восточным районам местами 5-10 градусов, днем 1-6 градусов, при облачности 6-11 градусов мороза.