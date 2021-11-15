СТС объявил новую дату премьеры «Русского ниндзя» с Моргенштерном

Шоу «Русский ниндзя» с ведущими Моргенштерном, Идой Галич и Василием Артемьевым выйдет на СТС с 22 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

Бороться за звание самого сильного героя шоу будет более 200 участников, которых выбрали из 8 тысяч претендентов. Информацию о полосе препятствий держали в строжайшем секрете вплоть до старта съемок в Сочи.

Среди участников шоу: актер Петр Романов, спортивный блогер Алексей Столяров, каскадер Карина Асмус, сестра актрисы Кристины Асмус. А также пожарные, скалолазы, актеры, бизнесмены, спортсмены, массажист, бухгалтер, фитнес-тренер, программист и представители других профессий.

Съемки шоу проходили в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт», где бельгийской технической группе, несмотря на ливень, удалось собрать сложнейшую трассу, привезенную из Бельгии. Участникам предстояло пройти четыре непростых этапа. Финальным испытанием стала гора Мидорияма — 23-метровая конструкция, которую покорили всего шесть человек в мире.