НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

СТС объявил новую дату премьеры «Русского ниндзя» с Моргенштерном

Источник:
Sibnet.ru
331 0
Фото: © пресс-служба СТС

Шоу «Русский ниндзя» с ведущими Моргенштерном, Идой Галич и Василием Артемьевым выйдет на СТС с 22 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

Бороться за звание самого сильного героя шоу будет более 200 участников, которых выбрали из 8 тысяч претендентов. Информацию о полосе препятствий держали в строжайшем секрете вплоть до старта съемок в Сочи.

Среди участников шоу: актер Петр Романов, спортивный блогер Алексей Столяров, каскадер Карина Асмус, сестра актрисы Кристины Асмус. А также пожарные, скалолазы, актеры, бизнесмены, спортсмены, массажист, бухгалтер, фитнес-тренер, программист и представители других профессий.

Съемки шоу проходили в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт», где бельгийской технической группе, несмотря на ливень, удалось собрать сложнейшую трассу, привезенную из Бельгии. Участникам предстояло пройти четыре непростых этапа. Финальным испытанием стала гора Мидорияма — 23-метровая конструкция, которую покорили всего шесть человек в мире.

Еще по теме
Новый сезон ретро-детектива «Мосгаз» стартует на Первом канале
Ведущие Первого канала возглавили рейтинг доверия
Трое сибиряков прошли в этап поединков «Голоса»
Милохин и Медведева в «Ледниковом периоде» закрепили лидерство
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Трех женщин нашли мертвыми в доме под Новосибирском
Полиция изъяла почти тонну незаконного омуля в Бурятии
Сторож на заимке в Томской области два дня ждал медиков и умер
Омский силач выиграл турнир «Люди сильнее машин»
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Самое полное издание Skyrim появилось в продаже
Россия создаст самый мощный процессор
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
Обсуждение (0)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Топ комментариев

Алекс555

Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.

PRoSpekt

Кто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)

Д. В

Взрыв в гостинице «Царь Давид» — теракт, совершённый 22 июля 1946 года еврейской подпольной военной организацией...

PRoSpekt

Раньше рожали как из пулемета ради мат.капитала а теперь станут ради пенсии)
Sibnet.Ru