Жительница Хакасии обвинила врачей в смерти восьмилетней племянницы

Жительница Хакасии написала в соцсетях о смерти восьмилетней племянницы, Минздрав региона сообщил о проведении проверки.

Галина Сибирекова написала в Instagram, что вечером в субботу у ее племянницы заболел живот, тест показал коронавирус. «Скорая» увезла девочку в детскую больницу Абакана.

«Ей сделали КТ, ковид не подтвердился, но хирург все равно отказался прийти и осмотреть ребенка, из-за боязни ковида. Девочка с мамой просидели в приемном отделении два-три часа, на просьбы и мольбы матери помочь ее ребенку дежурная сказала, что беспокоиться не о чем и попросила не лезть в их работу, в два часа ночи ее не стало, девочка умерла на руках у матери… Маму девочки просили подписать документ о том, что она не имеет претензий к больнице!», — написала женщина.

Минздрав Хакасии сообщил в своем Instagram, в приемное отделение детской больницы поступил ребенок в крайне тяжелом состоянии, спасти которого не удалось, несмотря на все усилия врачей. Другую информацию Минздрав отказался сообщить из-за врачебной тайны.

«В настоящий момент устанавливается причина смерти. Минздравом Хакасии 14 ноября начата служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действий медицинского персонала всех служб, причастных к данному случаю», — говорится в сообщении ведомства.



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