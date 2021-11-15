Резкое похолодание придет в Новосибирск

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Ближайшие дни в Новосибирске будут холодными, температура опустится уже в ночь на вторник, рассказала Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
«Вся вторая половина декады пройдет на пониженном фоне. Ветер будет стихать, 18 ноября (в четверг) будет усиление ветра», — сообщила собеседница.
Вторник ожидается преимущественно без осадков. Наступит похолодание: ночью будет 10-12, днем 8-10 градусов ниже нуля.
В среду осадков не ожидается. Ночью будет 15-17, днем — 8-10 градусов холода. В четверг усилится ветер, днем возможен небольшой снег. Ночные температуры будут на уровне 11-13, дневные — 6-8 градусов ниже нуля.
Алекс555Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.
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PRoSpektКто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)
D_I_A_B_L_O_oпенсий меньше надо будет платить, бюджет целее будет