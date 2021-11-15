Резкое похолодание придет в Новосибирск

Ближайшие дни в Новосибирске будут холодными, температура опустится уже в ночь на вторник, рассказала Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Вся вторая половина декады пройдет на пониженном фоне. Ветер будет стихать, 18 ноября (в четверг) будет усиление ветра», — сообщила собеседница.

Вторник ожидается преимущественно без осадков. Наступит похолодание: ночью будет 10-12, днем 8-10 градусов ниже нуля.

В среду осадков не ожидается. Ночью будет 15-17, днем — 8-10 градусов холода. В четверг усилится ветер, днем возможен небольшой снег. Ночные температуры будут на уровне 11-13, дневные — 6-8 градусов ниже нуля.