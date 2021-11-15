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Мэл Гибсон продолжит «Смертельное оружие» после смерти режиссера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Смертельное оружие 4»

Актер Мэл Гибсон станет режиссером пятой части «Смертельного оружия» после смерти режиссера Ричарда Доннера, который снял предыдущие части боевика. Об этом Гибсон сообщил на мероприятии An Experience With в Лондоне.

«Ричард Доннер, снявший все фильмы серии «Смертельное оружие», был большим режиссером. Он разрабатывал сценарий новой части и довольно далеко с ним продвинулся. И однажды он сказал мне: «Послушай, парень, если я сыграю в ящик, ты сделаешь этот фильм». Я тогда отмахнулся. Но теперь, когда (Доннера) с нами нет, я решил, что сяду в режиссерское кресло пятого фильма», — цитирует Гибсона Deadline.

Фильм «Смертельное оружие» вышел в 1987 году, положив начало успешной серии картин, и стал одним из наиболее известных боевиков 1980-х годов. Четвертая и последняя на данный момент часть фильма вышла в 1998 году. 

 Сюжет фильма рассказывает о полицейских Мартине Риггсе (Мэл Гибсон) и Роджере Мерта (Дэнни Гловер), которые гоняются за преступниками.

Гибсон не назвал точных сроков съемки, также неизвестно, что ждет зрителей в пятой части «Смертельного оружия». Режиссер Ричард Доннер скончался в июле 2021 года на 92-м году жизни по естественным причинам.

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